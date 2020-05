Coronavirus im Paketzentrum: Was heißt das für uns als Empfänger?

Muss ich mich vor Paketboten besonders in Acht nehmen?

Nein - Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass Coronaviren vor allem über eine Tröpfchen- und Kontaktinfektion weitergegeben werden. Also durch direktes Anhusten oder Niesen oder durch Körperkontakt mit einer infizierten Person.

Paketbote bei der Arbeit

Es genügt also, die Abstandsregel vom 1,5 Meter einzuhalten. Wer sicher gehen will, lässt das Paket in sicherer Distanz vor der Wohnungstür deponieren und nimmt es es an sich, wenn der Paketbote den Hausflur wieder verlassen hat.

Kann ich mich durch das Berühren von Paketen infizieren?

Die Gefahr ist offenbar gering. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung ( BfR ) gibt es bislang keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen durch Kontakt zu verseuchten Gegenständen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert haben.

Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind laut BfR durch Schmierinfektionen denkbar. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von Coronaviren in der Umwelt sei dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der Kontamination wahrscheinlich.