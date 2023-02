15.32 Uhr: Düsseldorf - Behörden und Feuerwehr ziehen positives Fazit nach Altweiberdonnerstag

Trotz mehr Feiernden als in den vergangenen Jahren blieb es auch in der Landeshauptstadt größtenteils friedlich. Tausende Närrinnen und Narren waren unterwegs. Laut Einsatzkräften wurde das Glasverbot gut angenommen. Feuerwehr und Helfer mussten im Laufe des Tages nach eigenen Angaben deutlich weniger medizinische Hilfe leisten als noch im Jahr 2020 vor der Corona-Pandemie. Außerdem verzeichnete die Feuerwehr weniger Einsätze als in den Vorjahren.

Vereinzelt gab es Rangeleien und Krawalle, bei denen auch Einsatzkäfte verletzt wurden. Das Ordnungsamt führte bis spät in die Nacht Kontrollen durch - und erwischte mehr als 100 sogenannte Wildpinkler. Nur vereinzelt gab es Gewalt gegen die Ordnungskräfte.

14.46 Uhr: Viele Platzverweise im Oberbergischen Kreis

Auch im Oberbergischen feierten die Jecken laut Polizei größtenteils friedlich - ein paar Einsätze gab es aber. Die Beamten erteilten kreisweit 18 Platzverweise und nahmen fünf Menschen in Gewahrsam. Außerdem kam es zu mehreren Anzeigen wegen mutmaßlicher Körperverletzung. In wenigen Fällen gab es Handgreiflichkeiten und Rangeleien. In dem Zusammenhang wurde ein Polizist verletzt.

Ein Schwerpunkt war auch in diesem Jahr wieder die Karnevalsveranstaltungen in Wipperfürth und Lindlar.

13.20 Uhr: Polizei Aachen meldet elf Strafverfahren

In Aachen blieb es aus Sicht der Polizei am Fettdonnerstag ruhig. Insgesamt wurden dort im Zusammenhang mit Karneval elf Strafverfahren eingeleitet. Beim letzten Karneval vor der Pandemie waren es 16.

13.14 Uhr: Viersen - zahlreiche Menschen in Gewahrsam genommen

Am Tag nach dem Autakt zum Straßen-Karneval ziehen die Polizeibehörden Bilanz. Im Viersener Stadtteil Dülken hatten die Beamtinnen und Beamten viel zu tun: Dort gab es am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag insgesamt 27 Platzverweise, 18 Menschen im Gewahrsam, sieben Körperverletzungen und zwei sexuelle Belästigungen. Außerdem wurde ein Feiernder mit einem verbotenen Messer erwischt.

In drei Fällen kam es zu Angriffen auf Polizeikräfte. Alle Beschuldigten seien identifiziert und angezeigt, eine Richterin habe Blutproben angeordnet und die Ingewahrsamnahmen bestätigt. Vergleichszahlen nannte die Polizei dort nicht.

12.46 Uhr: Katerfrühstück - was gegen Kopfweh hilft

Es ist Mittagszeit - und damit für einige Jeckinnen und Jecken, die am Donnerstag lange feierten, gerade erst Frühstückszeit. Was tun bei einem Kater? Was hilft gegen Kopfschmerzen und Übelkeit? Was braucht der Körper direkt nach dem Aufstehen? Was ist mit Kaffee und Kopfschmerztabletten? Und was spricht eigentlich gegen ein Konterbier? Hier gibt es Antworten: