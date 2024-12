eXit: Sollen die Trolle doch unter sich weiter schwurbeln | MEINUNG

Zwei Jahre ist es her seit Elon Musk die Plattform gekauft und radikal umgestaltet hat. Er hat direkt zu Beginn tausende Leute entlassen, die unter anderem dafür zuständig waren, ein Auge auf problematische Posts zu werfen und die Kommentare zu moderieren. Studien haben gezeigt, dass es nach Musks Übernahme von Twitter einen deutlichen Anstieg an Hasspostings gegen Frauen, Schwarze, Muslime und Juden gab. Aber damit nicht genug. Musk selbst verbreitet Lügen und Verschwörungserzählungen. Und der Algorithmus spült seinen Blödsinn bei allen Usern stets im Feed nach ganz oben.

Die Macht von Eigentümer Musk ist beängstigend

Musk holte auch Donald Trump zurück zu Twitter. Der Ex- und designierte US -Präsident war einst von Twitter ausgeschlossen worden. Jetzt sind er und Musk Best Buddies. Musk wird sogar einen Beraterposten unter Trump bekommen. Ich finde die Vorstellung gruselig, dass dieser Mann Entscheidungsgewalt im mächtigsten Land der Welt bekommt. Er hat fast unendliche finanzielle Ressourcen und mit X auch noch eine Verbreitungsplattform für seine Botschaften. Und: Wer weiß, was er mit gespeicherten Daten von Millionen von X-Nutzern so alles anstellen wird.

All das kann und will auch ich nicht mehr hinnehmen. X aus all diesen Gründen zu verlassen, finde ich nur logisch und richtig. Einige andere und auch Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sehen das anders. Er ist gerade erst zurückgekehrt zu X.

Orte wie diesen den Schreihälsen und Populisten zu überlassen, ist leicht. Kanzlerkandidat Robert Habeck von den Grünen auf seinem X-Account

Ja eben!, denke ich mir. Lassen wir doch die Hetzer und Verschwörungsgläubigen ihren Blödsinn unter sich verbreiten. Wenn alle Vernünftigen und an respektvollem Diskurs Interessierten gehen, dann haben die Schwurbler und Hasser hier zumindest keine Angriffsfläche mehr. Ja, sie verstärken sich vielleicht gegenseitig. Aber das tun sie auch auf anderen Plattformen schon - in Foren, im Darknet. Ein weiter Dagegenhalten der aufrichtigen User ist fast unmöglich.

Auf zu neuen Ufern: Wo Wahrheit wieder zählt

Wir müssen uns schützen. Wir müssen neue Räume schaffen und andere Plattformen nutzen, auf denen wieder wahre Inhalte und guter Austausch im Vordergrund stehen, weil dort auf Nettiquette geachtet und Verstöße geahndet werden. Zumindest solange X all das nicht erfüllt.