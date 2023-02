Helau und Alaaf: So läuft der Straßenkarneval in NRW

Mit Weiberfastnacht hat am Donnerstag in den rheinischen Karnevalshochburgen der Straßenkarneval begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr ließ in Köln das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau die Jecken los. In Düsseldorf stürmten die Möhnen das Rathaus. Und überall wurde getanzt, geschunkelt und gesungen. Auch beispielsweise in Dortmund, Münster und Bielefeld.