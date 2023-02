Fotos: Hier finden Sie alle Bilder vom Karneval 2023 in NRW

Stand: 16.02.2023, 11:37 Uhr

Egal ob in Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen oder Münster: Karneval wird vom 16. bis 21. Februar 2023 in diversen Städten in NRW gefeiert. Hier finden Sie alle unsere Bilderstädten von den jecken Tagen im Überblick.