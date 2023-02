Auch in Düsseldorf gilt an Altweiber, Karnevalssonntag und Rosenmontag ein Glasverbot in der Altstadt.

Wo geht der Zug an Rosenmontag in Düsseldorf und Köln?

Auch wenn die beiden größten Karnevalshochburgen stets die Unterschiede zwischen sich betonen, eine Gemeinsamkeit haben Düsseldorf und Köln dieses Jahr: Beide Rosenmontagszüge verlaufen nicht über ihre gewohnte Strecke. In der Landeshauptstadt hat das ganz pragmatische Gründe. Es sind einfach zu viele Baustellen entlang des traditionellen Zugweges.

Köln hingegen wagt zum 200-jährigen Bestehen des Karnevals eine Premiere. Erstmals zieht der "Zoch" auch ein Stück über die "Schäl Sick". Um genau zu sein, startet er sogar dort. Am Ottoplatz vor dem Deutzer Bahnhof. Allerdings währt dieser Ausflug nur kurz. Bereits nach elf Minuten soll der Zug planmäßig die Deutzer Brücke erreichen und wieder auf die linke Rheinseite zurück, wo er dann einen Großteil der traditionellen Strecke in die entgegengesetzte Richtung absolviert und letztlich am traditionellen Startpunkt endet: der Severinstorburg am Chlodwigplatz.

Welche Regeln gelten für Pferde bei Rosenmontagszügen?

Doch das sind nicht die einzigen Neuerungen bei den Rosenmontagzügen. Denn in diesem Jahr gelten in vielen Städten erstmals die neuen Leitlinien für Pferde im Karneval. Die Vorgaben waren bereits Anfang 2022 von der Landesregierung veröffentlicht worden, durch Corona und den Krieg in der Ukraine waren die meisten Umzüge aber ausgefallen.