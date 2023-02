Katerfrühstück: Was hilft gegen Kopfweh und Übelkeit?

Der Morgen danach ist international bekannt: In Großbritannien bekämpft man den Katzenjammer gern mit einem Full English Breakfast aus Eiern, Speck und gebackenen Bohnen. US-Amerikaner schwören auf Prärie-Austern: rohes Ei mit Worcestershire-Sauce, Tomatensaft und Pfeffer.

Warum muss man überhaupt für durchzechte Nächte büßen? Und noch wichtiger: Wie wird man den Kater schnell wieder los? Fragen und Antworten.

Was ist ein Kater überhaupt?

So genau ist das nicht definiert: In der Regel äußert sich übermäßiger Alkoholkonsum am nächsten Morgen durch Kopfschmerzen und Übelkeit. Medizinisch erwiesen ist, dass Alkohol das körpereigene Hormon Vasopressin hemmt, das normalerweise den Wasserhaushalt des Körpers reguliert. Weil man dadurch viel häufiger auf Toilette muss, wird der Organismus nach und nach dehydriert - das Ergebnis ist der Brummschädel am Morgen. Weil Alkohol außerdem die Magenschleimhaut angreift, kommt meistens noch Übelkeit hinzu.

Mit männlichen Katzen hat der Zustand übrigens nichts zu tun: Angeblich ist der Begriff von "Katarrh" abgeleitet - einer Entzündung der Atemorgane, die sich aber durch ganz andere Symptome äußert. Auch der Begriff "Katzenjammer" ist wohl eine entschärfte Version: Früher sprach man von "Kotzen-Jammer".

Was braucht der Körper direkt nach dem Aufstehen?

Vor allem jede Menge Flüssigkeit. Wer es schafft, am Morgen mehrere große Gläser Wasser zu trinken (und auch bei sich zu behalten), der sollte schon auf dem Weg der Besserung sein. Außerdem verlangt der Körper nach Mineralien, die durch die Dehydration verloren gegangen sind - also sind salzige Speisen eine gute Idee.