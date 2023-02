Vom Profi für Karneval schminken lassen

Nicht selber schminken, sondern Profis machen lassen? Adressen finden sich im Internet, wenn man in einer Suchmaschine die Begriffe "Visagist" oder "Make-up-Artist" und den Namen der Stadt, in der man lebt, eingibt. Manche Visagisten bieten auch einen mobilen Service, kommen also zum Schminken zu einem nach Hause. Ebenfalls möglich: " Mit Make-up-Schulen, die es zum Beispiel in Düsseldorf oder Köln gibt, Kontakt aufnehmen und sich erkundigen, ob Absolventen einen Schminkservice anbieten ."

Sich vom Profi für den Karneval schminken zu lassen, bietet sich an, wenn es um ein sehr aufwändiges Make-up geht, zum Beispiel ein Pfauen-Gesicht. Ein Clown-Make-up hingegen können auch Laien oftmals mit etwas Übung und Geschick selbst hinbekommen.

In vier Schritten zum Clownsgesicht - eine Anleitung