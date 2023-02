Sicher durch die Karnevalstage: Diese Hilfsangebot gibt es für Frauen

Schutz gegen K.O.-Tropfen

Gegen K.O.-Tropfen gibt es mittlerweile Schutz

Ein Thema sind auch K.O .-Tropfen, die heimlich im Getränk landen und eine Person komplett außer Gefecht setzen können. Inzwischen gibt es aber Möglichkeiten, damit es gar nicht erst so weit kommt. So verkaufen Drogeriemärkte spezielle Tests, mit denen innerhalb von Sekunden überprüft werden kann, ob K.O.-Tropfen im Getränk sind. Auch gibt es Anbieter von speziellen Schutzvorrichtungen, die quasi wie ein Kondom fürs Glas funktionieren. Getrunken wird dann mit einem Strohhalm.

Hotlines und Anlaufstellen

Bei Belästigungen hilft das Projekt "Edelgard"

Werden Mädchen oder Frauen an den Karnevalstagen sexuell belästigt oder kommt es zu Schlimmerem, bieten die Karnevalshochburgen in NRW folgende Hilfsangebote an. In Köln wurde das Projekt "Edelgard" ins Leben gerufen. Dessen Beraterinnen sind Weiberfastnacht und Rosenmontag von 11 bis 1 Uhr nachts und Freitag, Samstag und Sonntag von 20 bis 1 Uhr unter der Telefonnummer 0221/22127777 erreichbar.

Zudem gibt es inzwischen 180 "schützende Orte" in Köln, an denen Frauen und Mädchen Hilfe finden, wenn sie sich belästigt und bedroht fühlen. Dazu gehören Banken, Gasthäuser, Apotheken, Museen oder Feuerwehrstellen. Im Internet ist eine Karte mit allen Orten verfügbar. Mit ihr können Hilfesuchende unterwegs mit wenigen Klicks sehen, wo sie in ihrer Nähe Schutz finden.