21.05 Uhr: Positives Fazit der Polizei

Das erste Fazit der Polizei zur Weiberfastnacht fällt landesweit positiv aus. Die Kölner Polizei zählte bis zum Abend nicht einmal zehn Festnahmen, nach Angaben eines Sprechers hielten sich die allermeisten Narren an die Regeln. In Düsseldorf mussten zum Abend hin zeitweise die Zugänge zur Freitreppe am Rhein wegen Überfüllung gesperrt werden. Insgesamt spricht die Polizei bisher aber von weniger Einsätzen als in den Vor-Corona-Jahren. Mit steigendem Alkoholpegel zur Nacht hin wird in beiden rheinischen Hochburgen aber noch mit mehr Einsätzen gerechnet. Auch in den anderen Landesteilen ziehen die Beamten ein positives Zwischenfazit, sowohl am Niederrhein als auch im Sauerland und Ostwestfalen. Überall hätten die Jecken bisher friedlich gefeiert, die Polizei habe kaum einschreiten müssen.

20.50 Uhr: In Köln stockt der Bus- und Bahnverkehr

In Köln stockt derzeit der Bus- und Bahnverkehr. Unsere Reporter berichten, dass vom Neumarkt aus keine Bahnen in Richtung Westen mehr abfahren. Warum, ist nicht klar, weil auf den Anzeigetafeln keine Infos angezeigt werden. Die zuständigen Verkehrsbetriebe waren für eine Nachfrage nicht zu erreichen.

19.05 Uhr: WDR-Reporter Jochen Hilgers zum Gedränge auf den Feiermeilen

Das Konzept der Stadt Köln scheint aufzugehen. WDR-Reporter Jochen Hilgers zieht Bilanz.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

18.30 Uhr: Ein Dankeschön für die Sanitäter

Sanitäter im Einsatz

Norbert Hofmann, Sprecher der Johanniter, die in der Düsseldorfer Altstadt den Sanitätsdienst übernommen haben, genießt die entspannte Stimmung: " Dass die Leute durch die Corona-Pause einen Nachholbedarf haben und mehr über die Stränge schlagen, können wir bisher nicht feststellen. Auch nicht, dass Kollegen bepöbelt werden, viel eher wird mal auf die Schulter geklopft und sich für unseren Einsatz bedankt. " Er geht zwar davon aus, dass es weitere alkoholbedingte Ausfälle gibt, aber: " Wenn Wetter und Stimmung so bleiben, rechne ich mit einem gut zu Ende gehenden Einsatz ."

18.00 Uhr: Wogende Menschenmenge auf den Kölner Uniwiesen

Ein Video von den Kölner Uniwiesen in Köln zeigt, wieviele Menschen dort gerade feiern. Unser Reporter meldet von vor Ort, dass die Stimmung bislang friedlich ist. Die Ausweichfläche zur Zülpicher Straße wird gut angenommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

17:08 Uhr: Düsseldorf: Ruhiger als vor Corona

In Düsseldorf bleibt es ausgelassen, aber friedlich: Laut Polizei gab es bis jetzt nur zwei Ingewahrsamnahmen, es sei ruhiger als in den Altweiberjahren vor Corona. Am Burgplatz drängeln sich immer noch die Menschen, geräumt werden soll aber bisher wohl nicht.

17.00 Uhr: Weiberfastnacht im Rheinland - und in Westfalen

Volle Plätze, ausgelassene Stimmung: Hier können Sie nachlesen, wie in den Karnevalshochburgen am Rhein gefeiert wird.

16.40: Kurzer Blick zurück: So war der Start in den Straßenkarneval

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

15.46 Uhr Ausgelassene Stimmung in Düsseldorf

Dicht an dicht, aber friedlich: Am Düsseldorfer Rheinufer feiern die Jecken am Nachmittag ganz entspannt. "Es ist voll, aber nicht so voll wie erwartet ", so Ordnungsdezernent Christian Zaum. "Und es herrscht eine ausgelassene, angenehme Stimmung, ohne große Aggressivität bisher. Wir haben insgesamt einen sehr positiven Eindruck." Und das, obwohl auch dieses Mal viele Jugendliche ihr Alkohol-Fassungsvermögen überschätzt haben, wie Beobachter feststellten. Immerhin hat sich das Glasverbot positiv ausgewirkt: Laut Feuerwehr gab es genau eine behandlungsbedürftige Schnittverletzung bisher.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

15.00 Uhr: Uniwiesen in Köln sind dicht

Am Zugang zum Zülpicher Viertel in Köln wird es immer enger. Die erste Ausweichfläche auf der Uniwiesen ist bereits voll. Außerdem tauchen immer mehr Glasflaschen in der glasfreien Zone auf: Einige Ordner winken die Feiernden einfach durch, ohne sie zu kontrollieren.

14.14 Uhr: Schunkeln in den Karnevalskneipen

Feiernde im "Zum Alten Brauhaus" in Köln

Getanzt, gesungen und geschunkelt wird auch in den typischen Karnevalskneipen - zum Beispiel im "Zum Alten Brauhaus" auf der Severinstraße in der Kölner Südstadt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

13.39 Uhr: Stark alkoholisierte Jugendliche - ärztliche Hilfseinsätze

Viele Jugendliche sind schon zur Mittagszeit stark alkoholisiert, manche benötigen ärztliche Hilfe. Das berichtet die Kölner Polizei. "Der eine oder andere hat die Party durch den Seiteneingang jetzt schon verlassen. Im Grunde genommen gibt es viele, die relativ schnell harte Getränke in sich reinkippen, und dann merkt man, dass um die Mittagszeit für den einen oder anderen schon schnell Schluss ist" , sagte ein Polizeisprecher. Es habe auch schon einige Auseinandersetzungen mit blutender Lippe gegeben.

13.28 Uhr: Rathaus Bonn-Beuel in der Hand der jecken Wiever

Das Rathaus von Bonn-Beuel ist von nun an in der Hand der jecken Wiever. Wäscherprinzessin Lena I. hat mit List und Charme der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner den Rathaus-Schlüssel entrissen.