Volle Innenstädte befürchtet: Kontrollen beim Weihnachtseinkauf

In zwölf Tagen ist Heiligabend. Und obwohl der Online-Handel immer weiter wächst, gibt es noch genug Menschen, die ihre Weihnachtseinkäufe vor Ort erledigen. Traditionell geschieht das samstags im Dezember: Nie sind die Innenstädte voller, nie machen die Einzelhändler mehr Umsätze. Und auch die Corona-Pandemie hat die Bereitschaft, sich in den Fußgängerzonen ins Getümmel zu werfen, nicht großartig gesenkt. So waren am vergangenen Samstag trotz schlechten Wetters laut der Datenagentur "Hystreet" 70.000 Menschen in der Kölner Schildergasse unterwegs, einer der meistbesuchten Einkaufstraßen des Landes.