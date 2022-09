Neue Corona-Impfstoffe gegen Omikron: Wann sollte ich mich impfen lassen?

Der Immunologe Watzl hält eine Empfehlung für einen zweiten Booster mit den neuen Präparaten nur für bestimmte Gruppen für wahrscheinlich - etwa Menschen ab 60 Jahren, mit unterdrücktem Immunsystem oder mit Vorerkrankungen. " Ich wäre sehr überrascht, wenn die Stiko sagen würde, dass sich alle Erwachsenen noch mal impfen lassen sollen. "

Er wolle der Stiko nicht vorgreifen - aber allen voran profitierten Risikopatienten. " Eine schwere Erkrankung ist damit weniger wahrscheinlich. " Wer also über 60 sei und bisher mit der vierten Impfung gewartet habe, für den sei jetzt die Gelegenheit.

Wie sind die Impfstoffe getestet worden?

In sozialen Medien taucht der Vorwurf auf, dass die neuen Impfstoffe nur an acht Mäusen getestet worden sein sollen. " Das stimmt nicht: Die beiden Impfstoffe, über deren Zulassung heute die EMA entscheidet, wurden an Tieren und an mehreren hundert Menschen erprobt ", sagt Christina Sartori aus der WDR-Wissenschaftsredaktion.

Für die beiden Impfstoffe, die an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst wurden, habe es jedoch tatsächlich keine neuen klinischen Studien gegeben. " Hier hat man auf die große Erfahrung mit den Vorgänger-Vakzinen zurückgegriffen und die neu angepassten Impfstoffe nicht noch einmal an Menschen erprobt, sondern nur an Tieren ", so Sartori. Dieses Verfahren werde bei Grippeimpfstoffen schon länger angewendet.

Wann kommen neue Impfstoffe gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5?

Es ist eben dieses Vakzin in Aussicht, das an die derzeit zirkulierenden Sublinien BA.4/BA.5 angepasst ist. Die US- Arzneimittelbehörde FDA hat Biontech/Pfizer und Moderna dafür am Mittwoch bereits eine Notfallzulassung erteilt. Auch die EMA prüft hierzu im sogenannten Rolling-Review-Verfahren einen Antrag, wie es auf Anfrage hieß - noch warte man auf weitere Daten.

Immunologe Watzl rät Impfwilligen klar vom weiteren Warten auf die BA.4/BA.5 Impfstoffe ab. Dazu gebe es bisher keine klinischen Daten. Man könne nur über den Nutzen spekulieren - auch angesichts der nicht vorhersehbaren Entwicklung der vorherrschenden Varianten in den kommenden Monaten. Experten geben auch zu bedenken, dass der große Sprung in der Virusentwicklung zwischen dem Wildtyp und BA.1 lag, zwischen BA.1 und BA.4/BA.5 lägen viel weniger Mutationen.