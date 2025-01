Es gab aber auch abseits der politischen Entscheidungen diverse Momente rund um die Feierlichkeiten in Washington, D.C., die so ungewöhnlich waren, dass viele davon schnell im Internet viral gingen. Vom vermeintlichen Hitlergruß von Elon Musk, über den Hut der First Lady bis hin zu einem fluchenden Simultanübersetzer im deutschen Fernsehen.

Elon Musk mit Hitlergruß oder herzlicher Geste?

Eine der Szenen, über die seit Montag am heftigsten im Internet diskutiert wird, ist die Geste, die der Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk bei einer Rede vor Unterstützern machte. Dabei bedankt sich Musk bei den Zuhörern, legt dann ruckartig seine rechte Hand auf seine linke Brust, um sie direkt danach mit gestrecktem Arm vor sich in die Luft zu recken. " My heart goes out to you ", sagt Musk direkt danach, frei übersetzt ungefähr "Ich bin mit dem Herzen bei Euch".

Ein Teil der Nutzerinnen und Nutzer auf den Social-Media-Plattformen sieht in der Handbewegung eindeutig einen Hitlergruß. Auch mehrere Medien werten die Geste so. Andere - darunter auch Musk-Kritiker - halten das für Unsinn.