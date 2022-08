Corona-Regeln: Schulen sollen selbst auf Distanzunterricht umstellen dürfen

Die Schulen in NRW sollen in Zukunft selbst entscheiden dürfen, ob sie angesichts hoher Infektionszahlen weiter in Präsenz unterrichten oder in den Distanzunterricht wechseln. Schulminister Dorothee Feller ( CDU ) hatte dies schon angekündigt. Der Verordnungsentwurf dazu liegt dem WDR jetzt vor.

Demnach sollen die Schulleitungen entscheiden, und zwar je nach Lage vor Ort. Der Unterricht vor Ort bleibt die Regel, aber sollte es etwa zu viele Corona-Infektionen im Kollegium geben oder einen Großausbruch in der Stadt, dann soll einfach auf Distanzunterricht umgestellt werden dürfen.

Schulen bekommen mehr Eigenverantwortung