Es ist das größte studentische Sportfestival weltweit: In 18 Sportarten kämpfen im Juli die weltbesten Uni-Sportler um Medaillen. Etwa 8.500 Athletinnen und Athleten aus 150 Ländern sind in fünf Städten im Ruhrgebiet und in Berlin dabei. Schauplätze in der Region sind Essen, Bochum, Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Hagen.

Nicht alle Sportstätten werden rechtzeitig fertig

In weniger als sechs Monaten beginnen die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games. Während die Region sich auf die Athletinnen und Athleten aus aller Welt freut, werfen Berichte über marode Sportstätten Fragen auf: Wie passt der Zustand vieler Anlagen zu einem Event dieser Größenordnung?

Für die Wettkämpfe in Bochum, Duisburg, Mülheim und Essen sollen ausgewählte Sportstätten intensiv vorbereitet werden. Fest steht aber: Nicht alle Sportstätten werden rechtzeitig fertig.

Für das Regattahaus in Duisburg muss zum Beispiel kurzfristig eine mobile Lösung geschaffen werden. Unter anderem finden hier die Wettkämpfe im Rudern statt.

Erstmals Para-Sportart dabei

18 Sportarten gehen bei den World University Games an den Start. Neben Klassikern wie Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis wird in diesem Jahr 3x3 Rollstuhlbasketball als erste Para-Sportart überhaupt mit dabei sein. Neun der insgesamt 18 Sportarten werden in der Host City Essen ausgetragen.