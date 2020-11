Zwei Wochen "Lockdown light": Kaum Hoffnung auf Lockerungen

Virologin sieht Deutschland gut aufgestellt

Anders als im Nachbarland Österreich, das seinen Bürgern am Samstag einen harten "Lockdown" verordnen musste, könnte dies den Deutschen aber vorerst noch erspart bleiben. Denn die Beschränkungen seien hierzulande früher gekommen, bei einer insgesamt besseren Infektionslage, meinte Isabella Eckerle, Virologin an der Uniklinik Genf, in der "Aktuellen Stunde" am Samstagabend.

Allerdings werde es diesmal länger dauern als im Frühjahr, bis die Zahl der Neuinfektionen spürbar zurückgehen, meinte Eckerle. Weniger Menschen als beim ersten Teil-"Lockdown" hielten sich an die Empfehlung, zuhause zu bleiben. " Die Leute sind mobiler ."

Video starten, abbrechen mit Escape Studiogespräch: Prof. Isabella Eckerle, Virologin. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 21.11.2020. WDR.

Hohe Dunkelziffer

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag haben deutsche Gesundheitsämter 16.947 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Realistischer dürften die Zahlen vom Samstag mit 22.461 gemeldeten Fällen sein, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Dunkelziffer liegt wohl erheblich höher.

Die reinen Infektionszahlen sind ohnehin nur ein Aspekt unter vielen, die am Montag bei den Bund-Länder-Gesprächen auf dem Tisch liegen werden. Die Auslastung der Kliniken ist ein weiterer Punkt, neben vielen anderen Zahlen und Prognosen. Was letztlich den Ausschlag für Entscheidungen gibt, muss sich noch zeigen.