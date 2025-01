Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat im Fall eines Wahlsiegs eine drastisch härtere Migrationspolitik angekündigt. Noch in der nächsten Woche will er entsprechende Bundestagsanträge stellen. Sollte er zum Kanzler gewählt werden, so will er am ersten Tag im Amt das Innenministerium anweisen, alle Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und ein "faktisches Einreiseverbot" für alle Menschen ohne gültige Papiere durchzusetzen - auch solche mit Schutzanspruch. Ausreisepflichtige Menschen sollen zudem bis zur Abschiebung in Gewahrsam genommen werden.

Man werde die Anträge einbringen " unabhängig davon, wer ihnen zustimmt ", so die Marschrichtung von Merz. Um im aktuellen Bundestag auf eine Mehrheit zu kommen, wäre die Union auf die Zustimmung mehrerer Parteien angewiesen. Jetzt fürchten einige, dass eine Mehrheit mit Stimmen der AfD zustande kommen könnte und die CDU plötzlich gemeinsame Sache mit den Rechten macht - obwohl Merz eine Zusammenarbeit kategorisch ablehnt.

Was hat es mit diesen kurzfristigen Ankündigungen und den Anträgen auf sich?

Merz habe mit seiner Migrationsdebatte kurz vor der Wahl den Ton gesetzt, sagt Sabine Henkel, Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio. Er habe schließlich einen Politikwechsel versprochen. " Wenn die AfD einem Antrag zustimmt, ist das noch lange keine Zusammenarbeit. Offenbar geht es Merz und seinen Leuten darum, Druck zu machen – auch auf die politische Mitte ."