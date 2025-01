Hendrik Wüst wird grundsätzlich: Auf seiner jährlichen Jahresauftaktpressekonferenz in Düsseldorf spricht der NRW-Ministerpräsident am Freitag über das, "was Demokratien prägt". Dazu zählt er die sachliche Auseinandersetzung, auch mal eine längere Argumentation von anderen zu ertragen: "Das ist das Gegenteil von Social Media."

Faktenchecks gelten als "Zensur"

Doch die großen Tech-Konzerne vor allem aus den USA zeigen mehr und mehr, dass sie kein großes Interesse daran haben, ihre Social-Media-Plattformen von Hetze, Falschinformationen und Manipulationen zu befreien. Im Gegenteil: Sie profitieren davon. Es bringt ihnen Klicks und Einnahmen. Jede Einflussnahme und sogar Faktenchecks werden als "Zensur" dargestellt. Ganz im Sinne des wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump.

Die Chefs von Facebook und Instagram, Amazon, Google und X bei Trumps Amtseinführung

Die große Frage ist nur: Wie genau sollen die europäischen Staaten darauf reagieren? Die EU versucht es seit Ende 2023 mit einer neuen Verordnung, dem "Digital Services Act" (DSA). Der soll die Plattformen zwingen, strafbare Inhalte zu entfernen und die technischen Instrumente offenzulegen, die für Nutzerinnen und Nutzer die angezeigten Postings auswählen. Wer nicht kooperiert, dem drohen hohe Geldstrafen.

Zehn Verfahren - bisher keine Bußgelder

Insgesamt zehn Verfahren hat die EU-Kommission seitdem gegen verschiedene Plattformen eröffnet, unter anderem gegen Elon Musks "X". Doch diese Untersuchungen ziehen sich hin. Im Fall von "X" sei man bisher nicht über die "technische Ebene" hinaus gekommen, räumte ein Sprecher der EU-Kommission ein.