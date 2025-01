Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Katja Goebel und Sabine Schmitt.

THEMA DES TAGES

CDU/CSU mit AfD-Kritik in Antragsentwürfen • Die Union gerät im Bundestags-Wahlkampf zunehmend wegen ihres Umgangs mit der AfD in die Kritik. Hintergrund sind geplante Abstimmungen zur Migration- und Asylpolitik. Mittlerweile sind dazu zwei Anträge der Union bekannt. Die Anträge sollen nächste Woche im Bundestag zur Abstimmung stehen. Sie könnten eine Mehrheit finden, wenn die AfD mitstimmt - und CDU-Chef Merz hatte sich in den vorigen Tagen für viele Menschen offenbar so ausgedrückt, dass der Eindruck entstand, ihm sei das egal.

Nun stehen in den Anträgen Formulierungen, die sich gegen die AfD richten - in der Hoffnung, dass die AfD deshalb nicht zustimmt. In 60 Städten waren gestern zehntausende Menschen gegen Rechts auf die Straße gegangen. Allein in Köln und Berlin haben laut Polizei insgesamt 75.000 Menschen demonstriert. Die Proteste richteten sich auch gegen Merz' Haltung.

Vier Wochen vor der Bundestagswahl sind heute übrigens gleich drei Spitzenkandidaten im Münsterland unterwegs: Merz, Habeck (Grüne) und Olaf Scholz (SPD).