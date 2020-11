Hohe Infektionszahlen: Kommen schärfere Kontaktbeschränkungen?

Lieber nicht auf den Impfstoff warten

Aber wenn sie darauf hoffen, dass der Impfstoff alles richten wird, dann täuschen sie sich, sagt Schulz. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann will zwar jeden Tag 100.000 Menschen impfen lassen, also 2 Millionen im Monat. Ein hohes Tempo, aber: " Es wird mindestens ein Jahr dauern, bis in NRW alle geimpft sind ", sagt Schulz. "Darauf sollten sie sich also lieber nicht verlassen."