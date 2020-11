Volle Innenstädte trotz Corona-Appellen im "Lockdown light"

Ein Grund dafür könnte sein, dass es an den meisten Samstagen im Oktober in NRW regnete, während der erste Samstag im November sonnig war und viele Besucher in die Innenstädte lockte.

Zahl der Neuinfektionen in Dortmund gestiegen

Die Zahlen belegen zwar nicht, ob sich Menschen beim Shoppen in den Einkaufsstraßen angesteckt haben. Sie geben aber einen Eindruck davon, wie sich Menschen an Appelle halten.

Während die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beispielsweise in Düsseldorf seit Anfang des Monats deutlich gesunken ist, liegt sie in Dortmund mittlerweile über dem Wert vom 2. November.

Grund genug für den Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal sich am Freitag mit einer eindringlichen Videobotschaft an die Einwohner zu wenden. " Halten Sie Abstand und vermeiden Sie unnötige Kontakte. Auf Sie kommt es jetzt an! "

Stand: 20.11.2020, 12:38