Lockerungen in Gütersloh und Warendorf fraglich

107 Neuinfektionen in der übrigen Bevölkerung des Kreises Gütersloh - also bei denen, die keinen direkten Bezug zu der Firma Tönnies haben - wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage gezählt. Das teilte der Kreis Gütersloh am Sonntagabend (28.06.2020) mit. Damit steige die Zahl der positiven Tests in der übrigen Bevölkerung " merklich an ", heißt es in der Meldung - innerhalb eines Tages 32. 2.250 Fälle seien aktuell insgesamt im Kreis Gütersloh - also inklusive der Fälle mit Tönnies-Bezug. Die Mehrzahl der Infizierten zeige aber offenbar keine Symptome.

Daher gehe die Kreisverwaltung zusammen mit dem RKI davon aus, dass der aktuelle Anstieg " vermutlich durch die starke Ausweitung der Testung von asymptomatischen Personen bedingt " sei. Als " gutes Zeichen" werten beide Seiten, dass kein weiterer Anstieg der Erkrankten zu verzeichnen sei.