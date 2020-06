Fleischindustrie: Beschäftigte müssen zweimal die Woche zum Test

Infektionen sollen früher erkannt werden

Die Verfügung ist eine Reaktion auf die Vorfälle rund um die Betriebe der großen Unternehmen "Westfleisch" in Coesfeld und "Tönnies" in Rheda-Wiesenbrück. Dort waren Hunderte von Beschäftigten am Coronavirus erkrankt, viele von ihnen Werksvertragsarbeiter aus Osteuropa. Die Folge: Die Produktion musste gestoppt werden, die Arbeiter mussten in Quarantäne, zuletzt gab es in den Kreisen Gütersloh und Warendorf einen kompletten Lockdown.