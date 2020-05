Eine Woche Gastronomie-Öffnung: Am liebsten draußen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Freiräume bedeuten Eigenverantwortung

Gastronomen werden kreativ: Puppen als Platzhalter

"Wir haben in NRW eine liberale Lösung seitens des Landes bekommen. Das heißt, der Anteil an Eigenverantwortung ist ein größerer als in anderen Bundesländern mit strikten Vorgaben", sagt Hellwig. Die Verantwortung müssten sich alle Beteiligten - Wirte, Personal, aber auch Gäste - teilen, damit die Gastronomie geöffnet bleiben kann.

Club der Wirte in Mönchengladbach: viele gute Erfahrungen

Viel Verwaltungsaufwand

Am Mittwoch (20.05.2020) startet der Dehoga eine Umfrage bei seinen Mitgliedern zu deren Erfahrungen. Eine kleine, nicht repräsentative Umfrage, hat bereits Marco Raspe, Sprecher vom Club der Wirte in Mönchengladbach, gemacht. Dem Verein gehören 18 gastronomische Betriebe an, davon haben sieben geöffnet.

Verständnis bei den Gästen

" Alle sind froh, wieder Kontakt zu den Gästen zu haben und auch die Gäste haben sich über das Wiedersehen gefreut" , sagt Raspe. Dass sie sich mit Name, Adresse und Telefonnummer registrieren müssen, würden die Gäste akzeptieren. " Nur ein Wirt berichtete von einem Gast, der sich geweigert hat und wieder gegangen ist", so Raspe. Das Arbeiten mit Masken sei für das Personal ungewohnt und manche klagten nach einer langen Schicht über Kopfschmerzen.



Tagsüber kämen recht viele Gäste. " Abends ist es katastrophal. Es ist es einfach noch zu kalt, um draußen zu sitzen. Und drinnen ist nicht viel Platz" , sagt der Gastwirt. Vor allem die Regelung, dass nur Gäste aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen, mache es schwer.

Gute Erfahrungen mit dem Ordnungsamt

Gute Laune trotz lästiger Maske