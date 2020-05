Corona-Lockerungen: Wer soll das kontrollieren?

Der Einzelhandel sei nicht das Problem, heißt es beim Ordnungsamt Düsseldorf. In der Gastronomie hingegen musste die Stadt schon in der vergangenen Woche tätig werden. Unter anderem schlossen die Beamten ein Restaurant und ein Café, in denen schon vor den Lockerungen Gäste bewirtet wurden.

Städte wirken verunsichert

Andere Städte antworten ausweichend, wenn es um die Kontrolle der Corona-Auflagen ab Montag geht. In Dortmund will man auf die aktualisierte Fassung des Beschlusses warten und " dementsprechend die Einsätze des Ordnungsamtes ausrichten ". Wie diese Einsätze genau aussehen und wieviel Personal eingesetzt wird, will die Stadt aber nicht sagen.

Wenn aber Ordnungsämter, Unternehmen und Gastronomen es nicht schaffen, die Einhaltung der Corona-Auflagen zu gewährleisten und wenn die Zahl der Neuinfektionen wieder steigt, bleibt nur noch eine Option: Die Rücknahme der Lockerungen.