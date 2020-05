Der erste Mittagstisch nach Corona

Lockerungen kamen für viele Wirte überraschend

Erst fotografieren - dann essen!

Viele Passanten gehen mit ihren Nasen ganz nah an die Scheibe vom Restaurant Mokka. Manche klopfen und winken rein. Die Kabel hängen aus der Decke, Werkzeug liegt auf den Tischen. "Wir hatten nicht so schnell mit Lockerungen gerechnet und stecken mitten in den Renovierungsarbeiten" , sagt Restaurantbetreiber Oliver Segner, der am 19. Mai wieder öffnet.



Die Gastronomen in Mönchengladbach tauschen sich untereinander in verschiedenen Foren aus. Es habe so manchen Hilferuf bei Kolleginnen und Kollegen gegeben, erzählt Segner. "Wie soll ich das alles schaffen? Lohnt es sich finanziell zu öffnen? Wie genau sind die Bedingungen? Woher bekommen wir die Infos? Uns alle beschäftigen gerade viele Fragen" , so Segner.

Manche Restaurants und Café sind einfach zu klein

Daniela Marischens plant neues Café