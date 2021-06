Delta-Variante: Droht auch bei uns eine Welle wie in Großbritannien?

Wie schnell hat sich die Mutante in Großbritannien verbreitet?

Erstmals nachgewiesen wurde die Delta-Variante im Oktober 2020 in Indien. Seit Anfang April wurde sie vermehrt auch in Großbritannien registriert. In der Woche vor Pfingstsonntag (23.05.2021) war sie dort bereits für 61 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich, aktuell liegt ihr Anteil bei über 90 Prozent.

Das zeigt sich auch an der Zahl der Neuinfektionen: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Großbritannien ist in kurzer Zeit von unter 20 auf zuletzt 67,5 in die Höhe geschnellt.

Die britische Opposition gibt der Regierung eine Mitschuld an der Ausbreitung der Delta-Variante. Sie habe wochenlang gezögert, Indien auf eine "rote Liste" zu setzen, weil Premierminister Johnson die Verhandlungen über ein geplantes Freihandelsabkommen nicht gefährden wollte, so der Vorwurf. In dieser Zeit seien etwa 20.000 Menschen aus Indien nach Großbritannien eingereist.