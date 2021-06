Maske runter?! Der politisch schwierige Corona-Ausstieg

WDR RheinBlick. . 28:44 Min. . Verfügbar bis 18.06.2022. WDR Online.

So rasant die Zahlen der gemeldeten Corona-Fälle zurückgehen, so schnell wird auch über die Maskenpflicht diskutiert. An der frischen Luft entfällt sie, im Innenbereich noch nicht: Über die Corona-Maßnahmen wird weiter heftig gestritten, auch jenseits epidemiologischer Untersuchungen. Der Ausstieg aus der Pandemie verlangt ein sensibles politisches Händchen. Wieso das so ist, diskutiert Christoph Ullrich mit Daniela Junghans und Heide Rasche.

