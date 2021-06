Corona-Variante Delta: Wie gefährdet sind Kinder und Jugendliche?

Delta-Variante: Lauterbach wegen Kindern besorgt

SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach macht das Sorgen: " Ich hoffe, dass wir im Herbst nicht das Problem bekommen, dass ausgerechnet unsere Kinder mit der Delta-Variante kämpfen müssen ", sagte er am Donnerstagabend in den "Tagesthemen".

RKI-Chef: Delta wird in Deutschland führende Variante

RKI-Chef Lothar Wieler

In der Tat ist die Delta-Mutante, die zuerst in Indien festgestellt wurde, in Deutschland auf dem Vormarsch. Mittlerweile beträgt ihr Anteil an allen Neuinfektionen in Deutschland rund sechs Prozent, wie das Robert Koch-Institut (RKI) für die Kalenderwoche 22 bekannt gab. Die Frage sei nicht ob, sondern wann die Delta-Variante zur führenden Variante werde, so RKI-Chef Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz am Freitagmorgen.