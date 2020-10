Neue Corona-Regeln: Stresstest für die Ämter

Verschärfte Regeln in einzelnen Kommunen

Laut aktueller NRW-Coronaschutzverordnung dürfen an privaten Feiern in angemieteten Veranstaltungsräumen maximal 150 Personen teilnehmen. Wenn es aber mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Kommune innerhalb einer Woche gibt - hier spricht man vom Inzidenzwert - sind nur noch höchstens 50 Teilnehmer erlaubt.

In Aachen beispielsweise lag der Inzidenzwert am Montag bei 44,7, in Alsdorf bei 41,8. Als besondere Maßnahme wurde dort eine Genehmigungspflicht für Privatfeiern außerhalb der Wohnung schon bei mehr als 25 Teilnehmern eingeführt.

Strengere Vorgaben für Feste gelten seit Längerem auch schon in den besonders von Corona belasteten Städten Hamm (Inzidenzwert: 88,2) und Remscheid (61,3). In Hamm muss auch für private Feiern zu Hause ab 25 Personen eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden, in Remscheid für alle Feiern, egal mit wie viele Gästen.