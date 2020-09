Corona-Ausbruch nach Hochzeit: Landkreise fordern weniger als 50 Gäste

Hunderte Gäste feierten ausgelassen in Hamm – eine Hochzeitsfeier mit fatalen Folgen: Es kam zu einem Corona-Ausbruch. Die Welle schwappte von der Festgesellschaft über auf die westfälische Stadt. Zwischenzeitlich sind die Corona-Neuinfektionen in Hamm auf den derzeit bundesweit höchsten Wert geklettert. Die Konsequenz? Für den Deutschen Landkreistag ist klar: Es muss eine bundesweite Obergrenze von weniger als 50 Menschen bei Privatfeiern geben.

Bisher keine bundesweite einheitliche Begrenzung

Bislang gibt es in Deutschland keine einheitliche Teilnehmerbegrenzung für Privatfeiern. Die Bundesländer können im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitgehend in eigener Verantwortung über Einschränkungen oder aber die Lockerung von Auflagen entscheiden.

In Bayern etwa gilt: Hochzeiten und andere Feiern dürfen mit bis zu 100 Personen in Innenräumen oder bis zu 200 Personen im Freien erfolgen. In Rheinland-Pfalz sind Familienfeste oder Hochzeiten unter anderem dann möglich, wenn der Personenkreis vorher festgelegt wird und höchstens 75 Gäste kommen. In Niedersachsen sind Feste wie Taufen, Hochzeiten sowie Beerdigungen mit bis zu 50 Personen erlaubt.