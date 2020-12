Corona: Auch Kliniken in NRW verschieben Eingriffe

Planbare Eingriffe abgesagt

Die Uniklinik Düsseldorf hat schon Anfang der Woche die nächste Stufe ihres Notfallkonzepts ausgelöst. Bedeutet: Alle planbaren Eingriffe werden bis auf weiteres abgesagt. Notfallpatienten werden aber weiter aufgenommen und dringende Behandlungen weiter durchgeführt, heißt es auf der Homepage: "Die Mediziner des UKD prüfen verantwortungsvoll, bei welchen Patientinnen und Patienten eine Verschiebung des geplanten Termins möglich ist und welche Behandlungen notwendig sind."

Runterfahren an Weihnachten nicht ungewöhnlich

Anders sieht es an den Unikliniken in Aachen und Münster aus. Beide sprechen von einer anspruchsvollen Lage, die Versorgung der Patienten sei aber sichergestellt. Außerdem fahren die Kliniken die planbaren Eingriffe in den nächsten zwei Wochen ohnehin runter. Über die Feiertage und zwischen den Jahren sei das üblich und in vielen Kliniken gelebte Praxis.