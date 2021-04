Impfreihenfolge: Sollte man jetzt lieber die Jüngeren impfen?

" Und letztlich hat dieser Anstieg auch etwas damit zu tun, dass Deutschland bislang gut durch die Pandemie gekommen ist ", erklärt Stöhr. In Ländern wie Irland, England, Dänemark oder Portugal, in denen es während der dritten Welle wesentlich mehr Neuinfektionen gab als in Deutschland, seien nun einfach mehr Leute immun gegen SARS-CoV-2.

Epidemiologen: "Impfreihenfolge sinnvoll"

Vor diesem Hintergrund hat der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt vorgeschlagen, die Impfreihenfolge entsprechend anzupassen. Man könne die Strategie ändern und sagen: "Wir impfen jetzt die Jungen, die zwar in der Regel nicht schwer erkranken, aber die natürlich viel unterwegs sind, in die Schulen und in die Kitas gehen sollen" , so Reinhardt in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix.

Gleichzeitig berichten immer mehr Krankenhäuser davon, dass auf ihren Intensivstationen Covid-19-Patienten behandelt werden, die zwischen 35 und 50 Jahre alt sind.

Epidemiologe Stöhr hält es dennoch für falsch, die Impfreihenfolge zu ändern. " Das würde nur dafür sorgen, dass die Zahlen sinken ", sagt Stöhr. Ziel sei es jedoch, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Rein statistisch treten diese vor allem bei älteren Menschen auf.

Laut Robert-Koch-Institut steigt das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf stetig ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren. Demnach waren 86 Prozent der Menschen, die nach einer Covid-19-Erkrankungen starben, 70 Jahre oder älter.

