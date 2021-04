Mehr Coronatests in Unternehmen - Probleme für viele Betriebe

Zwar stecken sich die meisten mit Corona derzeit im privaten Umfeld an, aber auch in vielen Unternehmen treffen weiter Menschen aufeinander, ohne zu wissen, ob das Virus unter ihnen grassiert. Mehr als die Hälfte der Betriebe würde gar nicht testen, fand die Hans-Böckler-Stiftung in einer Umfrage jüngst heraus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte der Wirtschaft zuletzt mit Auflagen gedroht, wenn nicht mindestens 90 Prozent der Firmen regelmäßige Testmöglichkeiten schaffen, am besten zwei Tests pro Woche. Am Freitag gab Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aber bekannt, er halte eine Pflicht zu Corona-Tests in Unternehmen nicht für nötig: "Es ist erstaunlich, wie viel erreicht wurde", sagte er mit Blick auf den freiwilligen Aufbau von Testmöglichkeiten in Firmen. Es brauche aber eine weitere Steigerung. Details zum weiteren Vorgehen würden Anfang nächster Woche geklärt.

Amazon in Werne testet nicht

Offenbar ist die Bereitschaft der Arbeitgeber, mit Coronatest die Sicherheit der Mitarbeiter zu erhöhen, bislang sehr unterschiedlich. So meldet die Gewerkschaft Verdi NRW, dass im Amazonstandort in Werne, wo 1.800 Mitarbeiter in drei Schichten arbeiten, bislang noch gar nicht getestet würde.

Beim Pumpenhersteller Wilo in Dortmund dagegen testet man seit drei Wochen konsequent: In einer freigeräumten Halle gibt es ein eigenes Testzentrum mit 30 Plätzen. Jeder käme zweimal pro Woche an die Reihe, Außendienstmitarbeiter auch öfter, sagt Standortleiter Georg Fölting. Das Ergebnis werde vom Testpersonal ausgewertet, positiv Getestete sofort nach Hause und zur medizinischen Untersuchung geschickt.