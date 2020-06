Corona Warn App - eine Zwischenbilanz

Seit einigen Tagen ist sie da, die offizielle deutsche Corona Warn App. Sie soll helfen, im Fall der Fälle die Kontaktpersonen von Corona-Kranken zu ermitteln. Im Vorfeld viel diskutiert, kommt die App bei den Usern gut an. Doch es gibt auch erste Kritik. Was läuft schon rund, was muss sich bessern? - Fragen und Antworten.

Wird die App genutzt?

Drei Tage nach dem Startschuss ist die Corona Warn App laut offiziellen Angaben des Robert Koch Instituts (RKI) 9,6 Millionen Mal heruntergeladen worden – aus den Stores von Apple und Google.

Bereits wenn 15 Prozent der Bevölkerung die App installiert haben, so sagen es Forscher der Universität Oxford, entfaltet die App eine messbare und damit relevante Wirkung. In Deutschland wären das rund 12,45 Millionen Menschen. Jeweils ein bis zwei Menschen, die die App einsetzen, verhindern eine Neuinfektion. Bisher war häufig die Rede davon, dass die App erst wirke, wenn 60 Prozent sie installiert hätten. Das wäre dann richtig, wenn ansonsten keine anderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zum Einsatz kämen - was in Deutschland nicht der Fall ist.