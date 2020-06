Frank Thelen: Skepsis gegenüber Corona-App ist "typisch deutsch"

WDR: Die Skepsis wiegt offensichtlich schwerer als die eigene Gesundheit. Wie erklären Sie sich das?

Thelen: Ich glaube, die meisten Deutschen haben das falsche Mind Set in Bezug auf Daten. Wir sind jetzt in einer Stellung, in der wir sagen: Daten sind böse, die sollen nur mir gehören. Man muss das differenzierter sehen. Daten können auch helfen. Bei der Tracing-App können wir unser Leben verbessern, zum Beispiel in dem wir wieder in Fußballstadien oder zu Konzerten gehen können.

WDR: Was gebe ich denn für Daten heraus?

Thelen: Es sind keine persönlichen Daten. Es sind Schlüssel, von denen niemand herleiten kann: Das bin ich. Über das Netzwerk, an dem die App angeschlossen ist, werde ich dann informiert, sobald ich jemand getroffen habe, der infiziert ist. Auch informationstechnisch ist die App sehr klug aufgebaut. Wir sollten die App wirklich alle nutzen. Da gibt es nichts zu diskutieren.

WDR: Aber Schimpfen bringt ja nun auch nichts. Haben Sie als Geschäftsmann einen Strategie, wie sich Menschen auf etwas Neues einlassen?

Thelen: Das ist die Aufgabe der Politik, die jetzt in die Kommunikation gehen muss. Dafür braucht sie auch Partner, wie zum Beispiel den Deutschen Fußball-Bund, die sich dann mit dafür einsetzen, dass jetzt aufgeklärt wird.

Die Fragen stellte David Rühl.

