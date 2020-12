"Harter Lockdown"? Was Leopoldina und Laschet unterscheidet

Für Hotspots, also Gemeinden mit sehr hohen Infektionszahlen, solle Distanzunterricht künftig nun allerdings doch erwogen werden, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch.

Gruppen-Sport: Die Leopoldina empfiehlt: " Gruppenaktivitäten im Bereich Sport und Kultur müssen eingestellt werden ", und zwar schon ab Montag. Laschets verschärfter " Lockdown " soll erst etwa zwei Wochen später beginnen. Demnach dürfen bis dahin noch zahlreiche Spiele des Profi-Sports ausgetragen werden.

Wo es weitgehend Einigkeit gibt:

Schließung von Geschäften: Die Leopoldina empfiehlt, Einzelhandelsgeschäfte - außer Lebensmittelgeschäften und anderen - vom 24. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen. Laschet sieht das ähnlich. An Heiligabend sollen die Läden in NRW aber noch öffnen dürfen, wie Laschets bisherigen Äußerungen zu entnehmen ist.

Keine Kita-Schließungen: Kita-Schließungen sind in den Empfehlungen der Leopoldina nicht vorgesehen. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) betonte am Donnerstag vorsorglich, es bleibe bei seiner Zusage, dass " es mit mir keine landesweiten Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen geben wird ".

Homeoffice: Von zu Hause aus arbeiten solle " wo immer möglich die Regel sein " - und zwar schon ab Montag, so die Leopoldina. Auch die Landesregierung rief wiederholt zu Homeoffice auf.

Urlaubsreisen und Allgemeines: Auch in vielem anderen sind sich Leopoldina und Landesregierung einig: Zum Beispiel sollten Urlaubsreisen und größere Zusammenkünfte unterbleiben, Kontakte sollten reduziert werden, man solle Abstand halten, Hygiene beachten, häufig Maske tragen, oft lüften, Risikogruppen meiden und bei Erkältungssymptomen zu Hause bleiben.

Bund-Länder-Treffen schon am Sonntag?

Die politische Diskussion, wann welche Maßnahmen-Verschärfung in welchem Bundesland gelten soll, ist in vollem Gange. Möglicherweise werde es dazu schon am Sonntag das nächste Bund-Länder-Treffen geben, wie ein Länderchef sagte - einen Tag also, bevor die ersten Empfehlungen der Leopoldina nach Ansicht der Akademie schon umgesetzt sein sollten.