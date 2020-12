Laschet für "Lockdown" nach Weihnachten

Experten haben noch mehr gefordert

Am Dienstag hatte sich die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina zu Wort gemeldet und sich für eine drastische Verschärfung bereits ab kommender Woche ausgesprochen. So solle ab Montag die Schulpflicht aufgehoben werden. Ab 24. Dezember sollte dann " in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen ".

Der Vorstoß von Laschet geht in diese Richtung. In einem entscheidenden Punkten weicht er aber von den Experten ab. So will er die Schulen nicht früher schließen.