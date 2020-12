Merkel versus Gebauer: Streit um verlängerte Weihnachtsferien

In NRW sind die Weihnachtsferien bereits vorgezogen worden. Ursprünglich war Dienstag, der 22.12., als letzter Schultag vor Weihnachten geplant, aktuell ist es Freitag, der 18.12. Gebauer verwies erneut auf ihr Versprechen, dass keinem Schüler Nachteile aus der Corona-Krise entstehen sollen.

Niedersachsen: Schulpflicht ab Montag aufgehoben

Andere Bundesländer handhaben das Problem weniger streng. In Niedersachsen, wo die 7-Tages-Inzidenz bei 78,7 und somit deutlich niedriger als in NRW liegt (141,7), wird die Schulpflicht schon ab kommendem Montag ausgesetzt. Schüler können zu Hause bleiben und dort "freiwilliges Homeschooling" machen, wenn die Eltern sie von der "Präsenzpflicht" befreiten, teilte das dortige Schulministerium mit. Die Schulen blieben jedoch weiter geöffnet für Kinder, die davon keinen Gebrauch machten.

Kinderärzte: Schließungen nur als "allerletzte Maßnahme"

Auch manche Kinderärzte haben sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien ausgesprochen und verwiesen auf die belastenden Folgen selbst kurzfristiger Schulschließungen auf das Wohlbefinden und die Zukunftsperspektiven von Kindern. Geschlossene Schulen, Kindergärten und Kitas sollten "nur als allerletzte Maßnahme im Rahmen eines allgemeinen Lockdowns" erwogen werden, teilten die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und die Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie am Mittwoch mit.

Corona in Schulen: Niedrige Zahlen, aber hohe Dunkelziffer

Bisherige Daten gäben keinen Anlass, generelle Schulschließungen als "taugliches und angemessenes Mittel" zur Pandemiebekämpfung anzusehen, so die Kinderärzte. Tatsächlich waren an den Schulen in NRW Ende November laut Schulministerium von den rund 2,5 Millionen Schülern rund 3.900 infiziert - eine Quote von 0,156 Prozent. Allerdings ist die Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen hoch. "Für einen großen Anteil der Fälle kann das Infektionsumfeld nicht ermittelt werden", teilte das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit. "In den meisten Kreisen handelt es sich zumeist um ein diffuses Geschehen, mit zahlreichen Häufungen in Haushalten, aber auch in Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen und Alten- und Pflegeheimen."