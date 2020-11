NRW verbietet geteilte Klassen: Doch die Debatte kocht wieder hoch

Das "Solinger Modell" sollte ab vergangenen Mittwoch (04.11.2020) gelten: Wegen der hohen Corona-Neuinfektionen wollte man dort die Klassen an allen weiterführenden Schulen halbieren. Die Schüler sollten im Wechsel daheim und in den Schulräumen unterrichtet werden. Doch die NRW-Landesregierung kassierte die Pläne am Tag vorher.

Der Präsenzunterricht habe " höchste Bedeutung " für die Entwickung der Kinder sowie für die " Bildungsgerechtigkeit ", sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), die ihre Position am Mittwoch erneut bekräftigte: Erst wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft seien, sei es " selbstverständlich ", dass Schulen in ein solches Wechselmodell gehen könnten. Gebauer warf der Stadt Solingen vor, mit ihrem Schulsonderweg nur noch die Hälfte der Schüler in den Klassen unterrichten zu wollen.