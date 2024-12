Anschlag Weihnachtsmarkt Magdeburg: Ein Toter und mehr als 60 Verletzte

Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt hat es einen Anschlag gegeben. Das bestätigte Regierungssprecher Matthias Schuppe dem MDR . Nach Angaben von Augenzeugen ist ein Fahrzeug in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gesteuert worden. Dabei sollen dutzende Menschen verletzt und mindestens eine getötet worden sein.

Rettungskräfte versorgen Verletzte auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt

Laut der Nachrichtenagentur AFP , die sich auf den Rettungsdienst bezieht, soll es zwischen 60 und 80 Verletzte geben. Laut dpa , die sich auf Regierungskreise bezieht, wurde der Fahrer des Autos festgenommen. Eine Sprecherin des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt sagte der AFP, die Behörden gingen " davon aus, dass es ein Anschlag " gewesen sei.

Augenzeuge: "Gezielt auf die Menschen zugesteuert"

Laut einem Augenzeugen, mit dem der WDR sprechen konnte, fuhr ein Mann um kurz nach 19 Uhr mit einem SUV mit Münchner Kennzeichen in den Weihnachtsmarkt. " Dabei steuerte er gezielt auf die Menschen dort ", so der Augenzeuge. " Auch als das Auto wieder vom Gelände des Weihnachtsmarkts hinunter fuhr, versuchte der Mann am Steuer noch Menschen auf dem Gehweg zu überfahren. "

Im Foto: Festnahme des mutmaßlichen Täters

Danach habe der Geländewagen anhalten müssen, da ihm mehrere Autos den Weg versperrten, die an einer roten Ampel warteten. Diesen Moment hätten mehrere Polizisten genutzt, um den Mann aus dem Auto zu ziehen und zu überwältigen. Das Auto sei nach der Fahrt schwer beschädigt gewesen. Der Augenzeuge sprach von zahlreichen Schwerverletzten. Bei einer Frau ging er davon aus, dass sie durch den Zusammenstoß mit dem Auto getötet wurde.

Ministerpräsident Haseloff auf dem Weg nach Magdeburg

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU ) reagierte mit Entsetzen auf das Geschehen. " Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten ", sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle sich jetzt selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und sei im Auto auf dem Weg nach Magdeburg.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein großes Einkaufszentrum.