Die SPD in NRW wird mit dem Chef der Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, an der Spitze in die Bundestagswahl gehen. Das entschieden die 422 Delegierten des Landesverbands auf ihrer Konferenz am Samstag in Essen. Mit 95,5 Prozent der Stimmen wurde Mützenich auf den ersten Platz der Landesliste gewählt.

Der 65-Jährige hat seinen Wahlkreis in Köln und ist dort zudem erneut als Direktkandidat aufgestellt worden. Seit der Bundestagswahl 2002 konnte Mützenich durchgehend ein Direktmandat für den Bundestag gewinnen.

Auf Platz zwei der Landesliste des größten SPD-Landesverbandes soll Bundestagspräsidentin Bärbel Bas aus Duisburg gewählt werden, auf Platz vier Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.