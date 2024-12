Weihnachtsmarkt für Bedürftige in Krefeld • In Krefeld haben ehrenamtliche Helfer für heute ab 14 Uhr einen Weihnachtsmarkt für Bedürftige organisiert. So sollen auch ärmere Menschen vorweihnachtliche Stimmung genießen können. Essen und Trinken sind umsonst. Außerdem können sich Menschen gespendete Bücher, Spielzeug und Kleidung aussuchen.

DAS WETTER IN NRW

Erst trocken, später nass • Teils aufgelockert, teils bedeckt und meist trocken - so ist das Wetter bei uns im Westen in der ersten Tageshälfte. In der zweiten Tageshälfte verdichten sich die Wolken von Belgien und den Niederlanden her, nachfolgend kommt Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 9, in höheren Lagen bei 2 bis 5 Grad. Der Wind kommt aus Südwest und weht zunächst mäßig, später zum Teil auch frisch, mit starken bis stürmischen Böen.