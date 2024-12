Nach Anschlag in Magdeburg: Wie sicher sind die NRW-Weihnachtsmärkte?

Besucher und Mitarbeiter auf den Weihnachtsmärkten fühlen sich unsicher

Gianluca Longhitano arbeitet auf dem Weihnachtsmarkt am Neumarkt

Welche Wirkung diese Nachrichten aus Magdeburg auf die Menschen in NRW hat, wurde am Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Köln deutlich. " Ich fühle mich auf jeden Fall gerade nicht sicher ", sagte Gianluca Longhitano dem WDR. Er arbeitet an einem Stand auf dem "Markt der Engel" am Kölner Neumarkt und hat Angst, am Samstag zur Arbeit zu kommen. " Man weiß ja überhaupt nicht, wo das alles noch hinführt. Also mein Sicherheitsgefühl ist gerade weg. "

Bislang habe sie keinerlei Sicherheitsbedenken auf Weihnachtsmärkten gehabt, sagte hingegen Nadja Holzweiler dem WDR, die als Besucherin auf dem "Markt der Engel" war. Die Nachricht aus Magdeburg habe sie aber geschockt: " Wenn ich mir vorstelle, dass das hier passiert, dann habe ich wirklich Angst. "

NRW-Innenminister Reul: " Sicherheitskonzepte werden nötigenfalls angepasst "

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)

Zahlreiche Politiker und Politikerinnen drückten noch am Freitagabend ihr Mitgefühl mit den Opfern und deren Angehörigen in Magdeburg aus. Darunter auch NRWs Innenminister Herbert Reul ( CDU ). " Meine Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen des feigen Angriffs auf den Weihnachtsmarkt in #Magdeburg ", wird Reul auf dem X-Account des NRW-Innenministeriums zitiert.

Gleichzeitig nutzte Reul den Post auch, um die Menschen im Westen zu beruhigen. " Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden bleiben höchst wachsam ", heißt es dort weiter. " Unsere Sicherheitskonzepte werden nötigenfalls angepasst, derzeit gibt es aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. "

Reul kündigte gegebenenfalls Videoüberwachung an

Schon bevor der vorweihnachtliche Trubel in den NRW-Innenstädten begonnen hatte, hatte Reul eine " deutlich sichtbare Polizeipräsenz " auf den 639 Weihnachtsmärkten angekündigt. Dies solle das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken, hieß es im November in einem Bericht von Reul an den Innenausschuss des Düsseldorfer Landtages.