Altschulden

Seit Jahren ringt die Landespolitik darum, wie die Kommunen in NRW von ihrem hohen Schuldenberg runterkommen können. Im Koalitionsvertrag hat auch Schwarz-Grün dieses Projekt verankert. Erst kürzlich kam der erste Aufschlag, um etwas gegen die fast 20 Milliarden Euro Altschulden zu tun. So will das Land ab Mitte 2024 fast zehn Milliarden Euro davon übernehmen - allerdings soll das dann abbezahlt werden über den Anteil der Kommunen an der Grunderwerbsteuer.