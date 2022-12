Sondervermögen zur Krisenbewältigung

Das Geld aus dem Sondervermögen Krisenbewältigung soll in Extra-Hilfspakete des Landes für Verbraucher und Unternehmer in der Energiekrise fließen. Damit sollen Lücken geschlossen werden, die die bundesweit geltende Strom- und Gaspreisbremse nach Ansicht von Schwarz-Gelb in NRW lässt. Bis zu 5 Milliarden Euro an Krediten sollen dafür in einem "Sondervermögen Krisenbewältigung" aufgenommen werden können.