Bundestagswahl: Welche Parteien kommen in NRW auf den Wahlzettel?

NRW-FDP weist Vorwürfe zurück

Auf WDR-Anfrage zeigten sich die Liberalen optimistisch, dass sie zur Wahl zugelassen werden. "Die FDP NRW hat sich an Gesetz und Satzung gehalten und ist darum zuversichtlich, dass der Landeswahlausschuss die Beschwerde zurückweisen wird", teilte die Partei mit.

In einer umfangreichen Stellungnahme an die Landeswahlleiterin führt sie aus, das Wahlverfahren entspreche den rechtlichen Anforderungen. Die Abstimmung für die NRW-Landesliste am 15. Dezember habe unter Bedingungen stattgefunden, bei denen sichergestellt wurde, dass Stimmzettel unbeobachtet und gefaltet in die Urne eingeworfen werden konnten. Außerdem schlössen die Größe der Veranstaltung und die Faltung der Zettel eine Identifizierung der Handschrift praktisch aus. Zudem habe eine Wahlkabine zur Verfügung gestanden.