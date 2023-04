NRW Windkraft-Ausbau: Weiter flau zum Jahresauftakt

Ernüchterndes Ergebnis: Es wurden nur 44 Megawatt zusätzliche Windenergie erzeugt. Zum Vergleich: Im Vorjahres-Quartal waren unter dem Strich immerhin 92 Megawatt dazu gekommen.

Ein leiser Wind der Hoffnung

„ Beim Bau neuer Windenergieanlagen fehlt es in Nordrhein-Westfalen weiterhin an Aufwind “, so der Landesverband Erneuerbare Energien NRW, kurz LEE. Doch der Verein, in dem vor allem Hersteller von erneuerbaren Energieträgern organisiert sind, sieht auch „ ermutigende Zeichen “ in der jüngsten Statistik.

Denn die zeigt auch: In NRW kommen die Genehmigungen für neue Windräder deutlich schneller voran als in der jüngeren Vergangenheit. 82 neue Windanlagen erhielten das Okay vom Amt. „ Zumindest die Entwicklung der letzten Wochen stimmt uns hoffnungsvoll “, sagt der LEE-Vorsitzende Reiner Priggen.

Insgesamt könnten damit 485 neue Windräder in nächster Zeit an den Start gehen – so viele Genehmigungen wurden bisher erteilt, aber noch nicht umgesetzt.

Mehr Tempo für eigene Ziele

Selbsgestecktes Ziel: Windkraftausbau ist Ziel im NRW Koalitionsvertrag

Und dennoch: Auch das Genehmigungs-Tempo muss noch deutlich zulegen, wenn CDU und Grüne in NRW ihre Ausbauziele erreichen wollen, mahnt Priggen. Im Schnitt müssten jedes Jahr 200 Windräder dazu kommen. Entscheiden sei aber die Anfangsgeschwindigkeit, rechnet der LEE vor. Von der Genehmigung bis zum Bau vergehen in der Regel drei Jahre. Ergebnis: die 1.000 neuen Windräder müssten bis Ende 2024 zumindest genehmigt sein, sonst seien sie bis zur nächsten Landtagswahl nicht fertig.