Massenschlägereien im Ruhrgebiet: Neue Dimension der Clankriminalität?

Am selben Abend kam es zu einer weiteren Massenschlägerei zwischen etwa 80 Personen vor einem syrischen Restaurant in der Essener Innenstadt. Im Netz hätten sich die Beteiligten zuvor mit der Parole " Kommt nach Essen " verabredet. Auch hier seien wieder etliche Waffen sichergestellt worden.

Die Polizei hätte die Lage "auch hier sehr schnell beruhigt", so Reul. Insgesamt zehn Menschen seien verletzt worden, so Reul, ein junger Syrer sogar lebensgefährlich. Auch einzelne Einsatzkräfte wurden angegriffen, ein Polizist sei am Handgelenk verletzt worden.

Alarmbereitschaft am Samstag, "Friedensgespräche" am Sonntag

Für Samstag habe die Polizei Hinweise auf eine Fortsetzung des Konflikts zwischen den rivalisierenden Gruppen gehabt und wieder ein Großaufgebot in Bereitschaft versetzt, "Clan-Spezialisten" des Landeskriminalamtes wurden aktiviert.

Am Sonntag beobachtete die Polizei ein Treffen in einer Moschee in Essen - offenbar sollten hier "Friedensgespräche" stattfinden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Lediglich ein "Waffenstillstand" sei dabei ausgehandelt worden, sagt ein Beobachter.

Video starten, abbrechen mit Escape Streit der Großfamilien in NRW eskaliert Aktuelle Stunde. . 33:03 Min. . Verfügbar bis 25.06.2023. WDR. Von Carsten Upadek.

Auslöser des Prügel-Marathons sei die leichte Verletzung des Kindes einer Familie beim Spielen gewesen sein, berichtete Reul.

Die Bilanz der Polizei für dieses lange Wochenende: 700 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, dazu Diensthunde und Hubschrauber. 462 Personenkontrollen, 141 sichergestellte Gegenstände. 224 Platzverweise, 63 Betretungsverbote, 37 Strafanzeigen. Nur zwei vorläufige Festnahmen.

Hintergründe weiter unklar

Im Innenausschuss des Landtags waren die Clan-Fehden am Mittwoch Thema einer Sondersitzung. Mittlerweile ermittle die Polizei gegen mehrere Personen erfolgt, berichtete der Innenminister, unter anderem wegen Beteiligung an einer Schlägerei ohne Todesfolge sowie Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte. Außerdem ermittele die Polizei auch wegen des Verdachts der versuchten Tötung im Fall des jungen Syrers. Bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen sei dazu eine Mordkommission eingerichtet worden, " die aktuell unter Hochdruck ermittelt ".

Ansonsten tappt das Innenministerium offenbar noch mehr oder weniger im Dunkeln: " Ob es sich um die Fortführung von Streitigkeiten unter einzelnen Familienmitgliedern handelt oder mehr dahintersteckt, wissen wir noch nicht ", erklärte Reul. Auch sei die Zusammensetzung der beteiligten Gruppen noch nicht geklärt - lediglich, dass es sich um libanesisch-türkischstämmige und syrische Gruppen handelte. Immerhin: Die Mobilisierung habe in "enormem" Ausmaß über digitalen Medien und Chatgruppen stattgefunden.

Staatsanwalt sah zunächst keinen Zusammenhang, Reul aber sehr wohl

Bislang hatte der im Fall Castrop-Rauxel zuständige Dortmunder Oberstaatsanwalt Carsten Dombert gesagt, er sehe bei der Massenschlägerei keine Hinweise für einen Clan-Hintergrund. Auch mit den dann in Essen eskalierten Schlägereien sah Dombert keinen Zusammenhang.

Innenminister Reul interpretiert das Gewalt-Wochenende dagegen völlig anders. Clankriminalität finde " nicht immer nur als organisierte Kriminalität im Hinterzimmer statt" , stellte er vor dem Innenausschuss am Mittwoch fest. Auch die jetzt erlebten spontanen Gewaltausbrüche auf der Straße gehörten zum Phänomen dazu. Die Vorfälle im Ruhrgebiet seien jetzt jedenfalls Anlass dafür, " intensiv zu prüfen, inwieweit wir neben den türkisch-arabischstämmigen Clans, auch andere Strukturen unter dem Phänomen der Clankriminalität im Blick haben müssen". Als neue Konfliktpartei seien jetzt auch Syrer im Fokus.

Weiter Strategie der Nadelstiche