Kriminalstatistik: Mehr Delikte in 2022 als im Vorjahr

Jahrelang konnte NRW -Innenminister Herbert Reul bei der Vorstellung der jährlichen Kriminalstatistik eine sinkende Zahl an Straftaten verkünden und damit seine eigene Politik ins rechte Licht rücken. Doch am Dienstag trat ein sichtlich geknickter Innenminister vor die Presse. Und das lag nicht - oder nicht nur - am Karnevals-Kater nach den jecken Tagen. Reul musste einen ungewöhnlich deutlichen Anstieg der Kriminalität einräumen. " Das werden heute keine Zahlen sein, die mich zufrieden stellen ", sagte der CDU -Politiker direkt zu Beginn der Pressekonferenz.

Deutlich mehr Straftaten

Konkret wurden 2022 insgesamt 1.366.601 Straftaten erfasst. Im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl der Delikte damit um 13 Prozent. Damals galten allerdings noch zahlreiche Corona-Einschränkungen, die sich auch auf das Kriminalitätsgeschehen auswirkten: Viele Großveranstaltungen, bei denen es zu Diebstählen oder Körperverletzungen kommen kann, fanden nicht statt - und das viele Homeoffice machte es Einbrechern schwerer.

Doch auch beim Blick auf das Vor-Corona-Jahr 2019 zeigt sich nun eine deutliche Zunahme der Straftaten um zehn Prozent.

Reul nennt mögliche Gründe

Innenminister Herbert Reul

Schaut man noch weiter zurück, wird schnell deutlich, dass auch in den Jahren vor 2017 die Kriminalität deutlich höher war als jetzt in 2022. Trotzdem ist der sprunghafte Anstieg innerhalb eines Jahres keine gute Entwicklung. Reul selbst sagte am Dienstag: " Schönfärberei hilft jetzt ebenso wenig, wie alles schwarz zu malen. Wir müssen uns fragen, wieso die Zahlen sind wie sie sind ." Zum einen habe es einen " Pendeleffekt " gegeben. " Das, was in den Pandemiejahren nicht gemacht wurde, wurde 2022 nachgeholt. Dann aber exzessiver, wilder und noch mehr davon ", so Reul.